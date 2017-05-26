Роспотребнадзор: «Вода в нескольких родниках Ростова непригодна для питья»
Специалисты Роспотребнадзора проверили качество воды в 13 родниках Ростова-на-Дону. Так, по данным ведомства, несколько отобранных проб не отвечали санитарным нормам. В связи с этим ростовчанам не рекомендуют использовать воду родников Первомайский, Сурб-Хач, Калитвенский, а также водоемов в Ботаническом саду и по улице Нижне-Железнодорожный проезд.
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