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ОБЩЕСТВО

‘Россия 24. Дон’ онлайн-трансляция на сайте DONTR.RU

17:58 Среда, 19.07.2017

Онлайн-трансляция телеканала «Россия 24.Дон

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Комментарии

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Людмила 19.07.2017

А у меня такой вопрос. Мне, как инвалиду положена скидка на ЖКХ 50%, заменили на денежную компенсацию. С 1.01. Голубев отменил этот указ,﻿ но скидку не вернули. К кому идти при пенсии 6872.94р?