Россиянам не рекомендуют ехать в Европу из-за куриных яиц
Жителей Ростовской области просят ограничить поездки в Европу. Роспотребнадзор России опубликовал информацию о вспышке сальмонеллеза в ряде стран. По данным ведомства, от инфекции пострадали почти 500 человек. Риск заразиться сальмонеллезом есть в Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Греции, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии, Швеции и Великобритании. По предварительным данным, причина заболевания — инфицированные куриные яйца, произведенные в Польше. Роспотребнадзор просит граждан России учитывать эту информацию при поездках в Европу.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.