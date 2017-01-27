Россиянам не рекомендуют ехать в Европу из-за куриных яиц

Жителей Ростовской области просят ограничить поездки в Европу. Роспотребнадзор России опубликовал информацию о вспышке сальмонеллеза в ряде стран. По данным ведомства, от инфекции пострадали почти 500 человек. Риск заразиться сальмонеллезом есть в Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Греции, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии, Швеции и Великобритании. По предварительным данным, причина заболевания — инфицированные куриные яйца, произведенные в Польше. Роспотребнадзор просит граждан России учитывать эту информацию при поездках в Европу.