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ОБЩЕСТВО

Россиянам не рекомендуют ехать в Европу из-за куриных яиц

12:15 Пятница, 27.01.2017

Жителей Ростовской области просят ограничить поездки в Европу. Роспотребнадзор России опубликовал информацию о вспышке сальмонеллеза в ряде стран. По данным ведомства, от инфекции пострадали почти 500 человек. Риск заразиться сальмонеллезом есть в Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Греции, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии, Швеции и Великобритании. По предварительным данным, причина заболевания — инфицированные куриные яйца, произведенные в Польше. Роспотребнадзор просит граждан России учитывать эту информацию при поездках в Европу.

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