‘Ростов-Арена’ готова уже на 70 процентов

Готовность «Ростов-Арены» составляет 70 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области. Более, чем на половину выполнены штукатурные и электромонтажные работы, на 50 процентов подведены системы водо-и теплоснабжения стадиона. Уже почти завершена кладка перегородок из кирпича, наружных стен и установка элементов настила трибун. Напомним, что полностью строительство главного спортивного объекта Дона планируют завершить до конца декабря текущего года.