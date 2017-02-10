‘Ростов-Арена’ готова уже на 70 процентов
Готовность «Ростов-Арены» составляет 70 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области. Более, чем на половину выполнены штукатурные и электромонтажные работы, на 50 процентов подведены системы водо-и теплоснабжения стадиона. Уже почти завершена кладка перегородок из кирпича, наружных стен и установка элементов настила трибун. Напомним, что полностью строительство главного спортивного объекта Дона планируют завершить до конца декабря текущего года.
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