‘Ростов-Арену’ планируют сдать уже к ноябрю 2017 года

Строительство стадиона «Ростов-Арена» планируют завершить в ноябре этого года. Это на месяц раньше запланированного срока. Об этом сегодня заявил главный архитектор Дона Алексей Полянский. Сейчас общая готовность стадиона составляет порядка 70 процентов.

Экскурсовод в нынешнем пресс-туре — главный донской архитектор. Алексей Полянский показывает и рассказывает, как все здесь будет. Представить уже несложно. Например, мембрана кровли. По требованиям FIFA, она должна быть светонепроницаемой, при этом чтобы газону хватало света. Она создает затенение для зрителей, но поле получает необходимое количество соляции.

Кладка кирпичных перегородок — 90 процентов готовности. Кладка наружных стен — 85, сборные элементы настила трибуны — почти три четверти. Таковы данные областного правительства. Штукатурка, электрика, монтаж систем водо- и теплоснабжения, канализации.

«Порядка 70 процентов можно оценить общую готовность объекта к сдаче, но по многим основным конструктивным работам я думаю, что наши строители — «Крокус интернейшнл» — они продвинулись и далее», — говорит главный архитектор Ростовской области Алексей Полянский.

Кстати, что касается кровли — к нынешнему дню готово 4,5 тысячи квадратных метров. Это почти десятая часть. И в прямом, и в переносном смыслах, центральный элемент стройки готов примерно наполовину.

Следующим важнейшим этапом предстоящей работы будет создание футбольного поля. Строители уже сделали здесь бетонное основание — это нижний его слой. Далее здесь создадут инженерные коммуникации. Заключительным этапом станет травяное покрытие. Стадион создается таким образом, что здесь будет удобно и людям с ограниченными возможностями — это одно из требований.

«Само здание стадиона и трибуны имеют выделенные места в нужном количестве, которые обеспечены всеми условиями беспрепятственного подхода», — говорит главный архитектор Ростовской области Алексей Полянский.

Первоначальный срок сдачи объекта — декабрь 2017 года, однако губернатор накануне Нового года распорядился передвинуть дату на месяц раньше. По словам главного архитектора, подрядчик вполне может с этим справиться.