Ростов готовится перейти к раздельному сбору мусора

Ростов производит за сутки 2000 тонны мусора. Четвертая часть в идеале может стать вторсырьем. Необходимость раздельного его раздельного сбора и переработки в буквальном смысле слова нарастает с каждым днем.

Мусор на полигоне в Западной промзоне Ростова пока только сортируют. Пластик на пеработку отправляют в Ставропольский край, стекло — в Новочеркасск, макулатуру оставляют в Ростове. Но через год система начнет меняться. В области уже создают мусороперерабатывающие заводы и станции. В декабре выберут регионального оператора, то есть организацию, которая будет отвечать за все этапы сбора, переаботки и утилизации отходов.

«Главное наладить переработку мусора. Ресурсы не бесконечны многие страны уже научились это делать, мы только в начале пути, надо научиться использовать вторичное сырье», — сказал заместитель генерального директора АО «Чистый город» : Александр Фальченко.

На первом этапе отходы предполагают разделять на две категории — пищевые и прочие, а через несколько лет повсеместно установят отдельные емкости сбора бумаги, стекла, металла и другого вида отходов, которым можно дать вторую жизнь. Во дворах многоэтажек уже сегодня можно встретить разноцветные контейнеры для разных видов отходов.