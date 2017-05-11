Ростов и Минск может связать прямой авиарейс
Ростов-на-Дону и Минск может связать прямой авиарейс. Об этом сообщили в правительстве Беларуси. Сегодня туда отправилась делегация Ростовской области с официальным визитом.
По мнению принимающей стороны, прямое авиасообщение активизирует бизнес-контакты между Беларусью и Доном, а также позволит использовать туристические возможности нашего региона.
Добавим, посещение дончанами соседней страны продлится два дня. В программе — посещение крупнейших промышленных предприятий, деловые переговоры, встречи на высшем уровне. Ожидается, что результатом поездки станет протокол о развитии сотрудничества.
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30лет назад был рейс Краснодар-Ростов-Харьков-Могилев-Калининград.