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ОБЩЕСТВО

Ростов и Минск может связать прямой авиарейс

21:06 Среда, 10.05.2017

Ростов-на-Дону и Минск может связать прямой авиарейс. Об этом сообщили в правительстве Беларуси. Сегодня туда отправилась делегация Ростовской области с официальным визитом.

По мнению принимающей стороны, прямое авиасообщение активизирует бизнес-контакты между Беларусью и Доном, а также позволит использовать туристические возможности нашего региона.

Добавим, посещение дончанами соседней страны продлится два дня. В программе — посещение крупнейших промышленных предприятий, деловые переговоры, встречи на высшем уровне. Ожидается, что результатом поездки станет протокол о развитии сотрудничества.

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Галина 11.05.2017

30лет назад был рейс Краснодар-Ростов-Харьков-Могилев-Калининград.