Ростов и Новосибирск свяжет прямой авиарейс
Ростов-на-Дону и Новосибирск свяжет авиасообщение. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе аэропорта донской столицы. Рейсы будет выполнять компания «Сибирь». Первый самолет из Ростова в центр Сибирского федерального округа вылетит 28 апреля. Рейсы будут выполняться еженедельно по пятницам, а с июня еще и по понедельникам. Продажа билетов уже открыта.
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