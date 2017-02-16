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ОБЩЕСТВО

Ростов и Новосибирск свяжет прямой авиарейс

21:10 Четверг, 16.02.2017

Ростов-на-Дону и Новосибирск свяжет авиасообщение. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе аэропорта донской столицы. Рейсы будет выполнять компания «Сибирь». Первый самолет из Ростова в центр Сибирского федерального округа вылетит 28 апреля. Рейсы будут выполняться еженедельно по пятницам, а с июня еще и по понедельникам. Продажа билетов уже открыта.

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