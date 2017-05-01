Ростов-на-Дону станет следующим городом проекта ВГТРК #ЯРоссия

Южная столица — Ростов-на-Дону — в мае станет городом проведения проекта #ЯРоссия телеканала «Россия-1″. Право провести такой праздник столица Юга И ГТРК «Дон-ТР» получили в результате голосования. На последнем этапе Ростов обошел своего ближайшего конкурента — Волгоград. Об этом сообщается в официальной группе проекта в социальной сети.

#ЯРоссия — это новый масштабный проект, в котором уже приняли участие десятки тысячи россиян. Такого проекта на российском телевидении еще не было: его главная задача — запечатлеть лица наших современников — здесь и сейчас, на всем пространстве большой страны!

Проект #ЯРОССИЯ создает большой семейный фотоальбом и объединяет всех россиян в одну многонациональную семью, показывает многогранность и самобытность народов нашей страны, их культуры и обычаи, дает понимание, как они живут, как радуются и грустят, как любят и верят.

Место и время праздника в Ростове-на-Дону станет известно в ближайшее время. Но уже сейчас понятно, что ростовчан и жителей региона ждут концертные номера, мастер-классы, фотосессии и главное — съемка для межпрограммного оформления главного телеканала страны «Россия-1″.

Такие праздники уже прошли в таких городах, как Калининград, Москва, Саратов, Ставрополь, Астрахань.

В рамках проекта проводится фотовыставка «ЯРОССИЯ». Это рассказ о главном богатстве нашей страны – о наших соотечественниках, о россиянах. Фотовыставка «ЯРОССИЯ» пройдет в знаковых местах городов акции, в том числе и Ростова-на-Дону, и станет частью летописи России в фотографиях лиц наших современников, участников проекта #ЯРОССИЯ.

Чтобы стать участником акции нужно загрузить свою фотографию на сайте https://ya.russia.tv/

Выставка откроется одновременно в 15 городах в День России 12 июня, в Ростов-на-Дону вернисаж состоится в Парке Горького.

Все подробности на сайте https://ya.russia.tv/