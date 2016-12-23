Ростов окутает ‘Метель чудес’

Южная столица присоединилась к новогодней благотворительной акции «Метель чудес» — она проходит в 20-ти городах России. Акция посвящена детям из малоимущих, многодетных или неполных семей, а также ребятишкам, находящихся в учреждениях для детей, оставшихся без попечения родителей.

Администрация Ростова предлагает жителям и гостям нашего города принять участие в этой благотворительной акции. Ведь каждый ребенок ждет от Нового года чуда, и если в полных, обеспеченных семьях родители могут воплотить желания своих чад, то некоторые семьи не могу себе этого позволить. А превратить сказку в реальность могут обычные люди.

Любой желающий сможет внести посильный вклад, принеся подарок на свой выбор, тем самым став для кого-то Новогодним чудом. Всех участников акции пригласят на праздничный концерт «Новогодняя елка», на котором эти подарки вручат ребятишкам.

По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8-928-227-24-97 (Инна Репка).

Пункты сбора подарков расположены по адресам: пр. Кировский, дом 104 и ул. Лермонтовская, дом 11.