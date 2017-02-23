Ростов отмечает День защитника Отечества

Ростов-на-Дону вместе со всей Россией отмечает сегодня День защитника Отечества. С утра к мемориалам будут возлагать цветы, чтить память воинов и чествовать всех военнослужащих, поздравлять мужчин. Мероприятия пройдут во всех районах города.

Например, в Советском районе на улице Малиновского перед торговым центром развернется полевая кухня и пройдет небольшой концерт, в Ростовском молодежном театре состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества (начало — в 12 часов), поздравит защитников Отечества и всех ростовчан с 23 февраля и городская филармония — там в 17 часов начнется праздничный концерт. Ну а завершится день большим салютом — вечером, в 21 час, небо раскрасит праздничный фейерверк.