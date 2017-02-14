Ростов отмечает годовщину освобождения города от фашистских захватчиков

Главный город Ростовской области отмечает сегодня 74 годовщину освобождения от немецких войск. 14 февраля 1943 года советские войска окончательно выгнали из Ростова захватчиков — четыре гитлеровских дивизии, оккупировавших на долгие месяцы южную столицу. Эта победа для многих стала переломной в ходе Великой Отечественной войны.

Ростовчан, пришедших сегодня отдать дань памяти тем, кто освобождал город в феврале 1943 года, было очень много. В сквере имени Фрунзе у главного мемориала Павшим войнам-освободителям торжественная церемония началась в 9 часов утра.

Собравшиеся почтили память погибших солдат минутой молчания. После этого к подножию мемориала легли первые венки. Не было торжественных речей, они, вероятно, были бы неуместны в этот момент. Ростовчане просто шли молча с цветами к Вечному огню. Очень много детей с гвоздиками в руках, причем совсем маленьких — 7-8 лет.

Цветы к мемориалу возложили также руководители города и губернатор Ростовской области Василий Голубев, а также ветераны. Очень щемящее чувство от того, что их осталось так мало. Как рассказал представитель городского Совета ветеранов Филипп Алексеевич Конкин, еще несколько лет назад речь шла о 400 участниках освобождения, проживавших в Ростове, сейчас их осталось всего 22 человека.

«Прошло 74 года, срок уже большой. Ветераны самые молодые, в том числе и я, 1926 года рождения, мне уже 90 лет. Однако мы чтим этот большой праздник. Мы рады, что народ не забывает подвиг», — признался ветеран Великой Отечественной войны Филипп Конкин.

74 годовщину освобождения Ростова отмечали не только у главного Вечного огня. Во многих памятных точках города состоялись торжественные мероприятия. В частности в Кумженской роще в Железнодорожном районе, где располагается большой мемориальный комплекс, сегодня тоже было большое мероприятие. Туда утром пришло много ростовчан с цветами.

Стоит отметить, что утренними мероприятиями, естественно, все не ограничивается. Сейчас жители города продолжают приходить с цветами к главному Вечному огню донской столицы. Причем приходят он не организовано, а, скорее, по велению сердца, и этот поток не иссякнет до самого вечера.