Ростов планируют избавить от большого количества маршруток

Транспортная сеть общественного транспорта Ростова пополнится новыми маршрутами. Проект организации дорожного движения донской столицы разработали учащиеся и преподаватели ДГТУ и РГУПС. Сегодня его передают администрации города.

Согласно проекту, в Ростове почти вдвое сократится количество маршруток. Автобусы малой вместимости уберут с центральных магистралей — Ворошиловского, Красноармейской и проспекта Стачки. Их заменят крупногабаритным транспортом. Количество таких автобусов увеличится почти в полтора раза.

В часть существующих маршрутов внесут изменения, а кроме того, появится несколько новых, которые будут курсировать в микрорайоны Платовский, Суворовский и Левенцовку, а также по улицам Береговой и Нансена — со стороны стадиона «Труд». Отмети, перед вступлением в силу проект должен пройти процедуру публичного обсуждения, о дате проведения пока не сообщается.