Ростов планируют избавить от большого количества маршруток
Транспортная сеть общественного транспорта Ростова пополнится новыми маршрутами. Проект организации дорожного движения донской столицы разработали учащиеся и преподаватели ДГТУ и РГУПС. Сегодня его передают администрации города.
Согласно проекту, в Ростове почти вдвое сократится количество маршруток. Автобусы малой вместимости уберут с центральных магистралей — Ворошиловского, Красноармейской и проспекта Стачки. Их заменят крупногабаритным транспортом. Количество таких автобусов увеличится почти в полтора раза.
В часть существующих маршрутов внесут изменения, а кроме того, появится несколько новых, которые будут курсировать в микрорайоны Платовский, Суворовский и Левенцовку, а также по улицам Береговой и Нансена — со стороны стадиона «Труд». Отмети, перед вступлением в силу проект должен пройти процедуру публичного обсуждения, о дате проведения пока не сообщается.
Комментарии
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Маршрутки необходимо оставить только в идеально чистом состоянии, а водителям прописать дрескод ежедневно мыться и менять одежду на чистую, а то от них и их маршруток воняет как от бомжей.
Если уберут маршрут 44, то 2-я Краснодарская опять будет связана только с центральным рынком. И так с этой улицы нет другого транспорта, так и последний уберут! Очень много людей пользуются этим маршрутом, утром в час пик уже на Алее роз места только на подножке, а вечером на Буденновском так же не возможно сесть на эту маршрутку. Тогда пускайте автобус по этому маршруту.
А также строго запретить курить водителям! Каждый второй водитель курит в маршрутке, а пассажиры это нюхают. При просьбе выкинуть сигарету делают вид, что не слышат. Им все равно, что пассажирами являются дети и беременные женщины в том числе!