Ростов примет эстафету огня Всемирных военных игр
Эстафета огня III зимних Всемирных военных игр пройдет завтра в Ростове-на-Дону. В большом празднике примут участие 2 тысячи 17 человек, в том числе почти полторы тысячи военных. В донскую столицу огонь привезут с горы Эльбрус. Там, на высоте около четырех тысяч метров, его зажгли от солнечных лучей с помощью зеркала. Параллельно лампады зажгли еще в нескольких регионах России. После шествия по знаковым точкам страны огни прибудут в Москву. Напомним, игры пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля.
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