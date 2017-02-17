Ростов примет эстафету огня Всемирных военных игр

Эстафета огня III зимних Всемирных военных игр пройдет завтра в Ростове-на-Дону. В большом празднике примут участие 2 тысячи 17 человек, в том числе почти полторы тысячи военных. В донскую столицу огонь привезут с горы Эльбрус. Там, на высоте около четырех тысяч метров, его зажгли от солнечных лучей с помощью зеркала. Параллельно лампады зажгли еще в нескольких регионах России. После шествия по знаковым точкам страны огни прибудут в Москву. Напомним, игры пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля.