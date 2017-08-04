Ростов принимает всероссийский фестиваль МЧС «Таланты и поклонники»

В донской столице проходит всероссийский фестиваль детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники». Его главная цель — патриотическое воспитание подростков и пропаганда профессий пожарного-спасателя. Полезный праздник курирует федеральное Министерство чрезвычайных ситуаций. В Ростов со всей страны приехали более 120 конкурсантов. Соревнуются в номинациях: театральное, вокальное и хореографическое искусство, а также авторская песня.

Всероссийский фестиваль МЧС «Таланты и поклонники» уже четвертый год ищет по стране одаренных детей. Его главная цель — патриотическое воспитание подростков и пропаганда профессий пожарного-спасателя.

Донскую столицу для проведения финала фестиваля выбрали неслучайно: 2017 год проходит под эгидой 80-летия со дня образования Ростовской области, 90-летия Государственного пожарного надзора и 125-летия Всероссийского добровольного пожарного общества.

«МЧС России первостепенное внимание уделяет воспитанию молодежи. Было принято решение провести такой фестиваль в Ростове-на-Дону. Город согласился», — поясняет статс-секретарь, заместитель министра Российской Федерации по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Олег Баженов.

«Не зря говорят педагоги, что все самое лучшее ребенок получает с малых лет. Закладывая сейчас основы безопасности, мы получаем достойное поколение, которое сможет правильно оценивать ситуацию», — комментирует заместитель руководителя центрального аппарата ВДПО Сергей Воронов.

В Ростов приехали со всей страны 40 коллективов, более 120 конкурсантов. Соревнуются в номинациях: театральное, вокальное и хореографическое искусство, авторская песня. Многие подготовили агитномера на спасательную тематику. Фестиваль завершится награждением победителей и гала-концертом.