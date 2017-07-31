Ростов присоединится к акции «Неделя поддержки грудного вскармливания»
Ростов-на-Дону присоединится к ежегодной всемирной акции «Неделя поддержки грудного вскармливания», которая пройдет с 1 по 7 августа. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
«В медицинских организациях города Ростова-на-Дону всю неделю будут проводиться разъяснительные лекции для беременных женщин и кормящих матерей. О пользе и необходимости естественного вскармливания также расскажут и в центрах Здоровья. Грудное вскармливание способствует здоровью и мамы и малыша», — рассказала начальник Управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует в течение первых шести месяцев жизни ребенка использовать только грудное вскармливание. Молоко матери содержит необходимые младенцу питательные вещества и антитела. Кроме того грудное вскармливание полезно и мамам, так как снижает риск рака молочной железы и яичников, диабета II типа и послеродовой депрессии.
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