Ростов признан одним из самых читающих городов страны

Южная столица вошла в десятку лидеров в России по количеству читающих людей. Оценивались города-миллионники. Оказалось, что процент поклонников книги в донской столице чуть ниже, чем у Казани, Уфы и Перми. Продавцы книжных магазинов и работники районных библиотек убеждены — статус читающего города признан за Ростовом по праву. Здесь стараются прививать любовь к книге с самого раннего возраста.