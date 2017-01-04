Ростов признан одним из самых читающих городов страны
Южная столица вошла в десятку лидеров в России по количеству читающих людей. Оценивались города-миллионники. Оказалось, что процент поклонников книги в донской столице чуть ниже, чем у Казани, Уфы и Перми. Продавцы книжных магазинов и работники районных библиотек убеждены — статус читающего города признан за Ростовом по праву. Здесь стараются прививать любовь к книге с самого раннего возраста.
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Тем более что есть что почитать. Например «Настоящая история России — Скифии».