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ОБЩЕСТВО

Ростов — Салехард: минус 5 — минус 50

17:44 Четверг, 22.12.2016

Если кому-то не нравится погода за окном, то может быть вы измените свое мнение, увидев прогноз погоды в западной Сибири России. «Дон-ТР» связался с коллегами из ГТРК «Ямал» — это примерно около четырех тысяч километров от Ростова. В Салехарде морозный туман и минус 50.

Температура воздуха в некоторых городах опустилась ниже 50 градусов. Такую погоду называют аномальной. Она ниже нормы как минимум на 15 градусов. Из-за этого у жителей региона возникли проблемы — не заводятся машины, некоторые из них, где установлены котлы подогрева, тушили пожарные машины. В школах отменили занятия. Тарифы на услуги такси увеличились вдвое.

В Ноябрьске из-за мороза отменили несколько авиарейсов. На контрольном посту федеральной трассы возле Ноябрьская застряли 35 большегрузов. Там сейчас минс 46 — из-за этого машины не могут ехать.

Отметим, что по прогнозам синоптиков уже завтра на Ямале ожидается потепление. Утром должно быть минус 15-20 градусов.

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