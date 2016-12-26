Ростов скорбит по жертвам крушения Ту-154

В Ростове-на-Дону состоялась акция, посвященная памяти жертв крушения самолета Ту-154. Как сообщает сайт городской администрации, в мероприятии приняли участие представители молодежных и общественных организаций, а также неравнодушные граждане. Для того, чтобы почтить память погибших, люди приносили цветы и свечи к Окружному Дому офицеров. Была организована минута молчания. Случайные прохожие также останавливались и присоединялись к ней.