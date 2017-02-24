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‘Ростов’ — ‘Спарта’: ничья 1/16 финала Лиги Европы

0:59 Пятница, 24.02.2017

Ночной матч, который стартовал 23 февраля в 23 часа 5 минут по московскому времени в Праге, завершился несколько минут назад. На стадионе «Дженерали Арена» в рамках 1/16 финала Лиги Европы прошла повторная встреча ФК «Ростова» и пражской «Спарты».

Игра проходила очень напряженно, было много опасных моментов, обе команды сражались самозабвенно. «Ростов» забил гол в первом же тайме. Хозяева ответили лишь на последних минутах матча. Несмотря на упорную борьбу, игра закончилась вничью — 1:1. «Желто-синие» вышли в 1/8 Лиги Европы.

Напомним, первый матч 1/16 финала Лиги Европы, который проходил в южной столице, завершился победой «Ростова» со счётом 4:0.

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