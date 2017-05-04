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Ростов включился во всероссийский песенный флешмоб «Вставай страна огромная»

22:08 Четверг, 04.05.2017

20-09 Ростов-на-Дону включился во всероссийский песенный флешмоб «Вставай страна огромная», посвященный 72-й годовщине Победы. Сегодня песню «Священная война» исполнили ученики ростовского лицея номер 27. У стен учебного заведения собрались мальчишки и девчонки, которые принесли портреты своих прадедов, воевавших в Великой Отечественной. Уже во многих российских городах несколько дней подряд звучит легендарная песня Александрова и Лебедева-Кумача.

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