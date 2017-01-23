Ростов занял пятое место в ежегодном рейтинге событийного туризма

Ростов-на-Дону вошел в топ-5 ежегодного рейтинга событийного туризма. Отметим, исследователи намеренно не брали в расчет Москву и Санкт-Петербург, так как на эти города приходится более 10-ти процентов всех событий, происходящих в стране. Донская столица в рейтинге уступила Казани, Краснодару, Сочи и Екатеринбургу.