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ОБЩЕСТВО

Ростов занял пятое место в ежегодном рейтинге событийного туризма

18:17 Понедельник, 23.01.2017

Ростов-на-Дону вошел в топ-5 ежегодного рейтинга событийного туризма. Отметим, исследователи намеренно не брали в расчет Москву и Санкт-Петербург, так как на эти города приходится более 10-ти процентов всех событий, происходящих в стране. Донская столица в рейтинге уступила Казани, Краснодару, Сочи и Екатеринбургу.

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