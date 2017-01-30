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СПОРТ

Ростовчан активно привлекают в спорт с помощью различных акций и проектов

14:37 Понедельник, 30.01.2017

В Ростове-на-Дону успешно прививают населению любовь к спорту с помощью различных акций, мероприятий, появления новых спортобъектов.

Как сообщает сайт администрации города, около 400 тысяч ростовчан регулярно занимаются спортом. Физическая активность увеличилась среди взрослых, в связи с этим показатель людей, ведущих здоровый образ жизни, от общего числа жителей составил 30,5 процента.

Одним из основных направлений является расширение сети объектов спортивной инфраструктуры. Так в 2016 году провели реконструкцию более 20-ти площадок. Особой популярностью пользуется спортплощадка в парке имени Октябрьской революции. Одновременно тренироваться на ней могут более 80-ти человек. Кроме того, за это время модернизировали четыре всепогодных игровых комплексов в Ворошиловском и Первомайском районах.

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