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ОБЩЕСТВО

Ростовчан бесплатно проконсультируют по вопросам защиты прав потребителей

9:00 Суббота, 21.01.2017

25 января в период с 15 до 18-ти часов на втором этаже Донской публичной библиотеки в отделе информационного обслуживания можно получить бесплатную юридическую консультацию по вопросам защиты прав потребителей.

Помощь окажут по проблемам, связанным с защитой потребителями своих прав по следующим направлениям: купля-продажа товаров, приобретение некачественных товаров, возврат таких товаров, оказание платных услуг в различных сферах.

Добавим, Консультационный центр по защите прав потребителей будет работать каждую вторую и четвертую среду месяца с 15 до 18 часов.

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