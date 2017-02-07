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ОБЩЕСТВО

Ростовчан бесплатно проконсультируют по вопросам защиты прав потребителей

12:50 Вторник, 07.02.2017

8 февраля в период с 15 до 18-ти часов на втором этаже Донской публичной библиотеки в отделе информационного обслуживания можно получить бесплатную юридическую консультацию по вопросам защиты прав потребителей.

Помощь окажут по проблемам, связанным с защитой потребителями своих прав по следующим направлениям: купля-продажа товаров, приобретение некачественных товаров, возврат таких товаров, оказание платных услуг в различных сферах. Добавим, Консультационный центр по защите прав потребителей работает каждую вторую и четвертую среду месяца с 15 до 18 часов.

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