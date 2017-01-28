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ОБЩЕСТВО

Донская публичная библиотека приглашает на фестиваль французского кино

9:41 Суббота, 28.01.2017

С 1 по 5 февраля в кинозале Донской публичной библиотеки состоятся специальные кинопоказы в рамках «My French Film Festival». Фильмы на французском языке будут сопровождаться русскими субтитрами. Вход бесплатный.

Так 1 февраля в 18 часов можно увидеть картину «Балаган» (Les Ogres), 2 февраля в то же время пройдет «Безукоризненная» (Irréprochable), 3 февраля — «Я не подлец» (Je ne suis pas un salaud). Отметим, что в субботу и воскресенье кинопоказы перенесут на 16 часов. Таким образом, 4 февраля зрителям представят ленту «Новичок» (Le Nouveau), а 5 февраля — «Искренне ваш» (Je suis à vous tout de suite).

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