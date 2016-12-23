Ростовчан приглашают на очередное ‘Большое чтение’

25 декабря в литературной гостиной Донской публичной библиотеки в рамках проекта «Большое чтение» свои стихи прочтет Георгий Ветров. Начало мероприятия в 15 часов.

Георгий Ветров в 2012 году окончил ЮФУ, затем учился в магистратуре в Финляндии и Швеции, специализируясь на биоинформатике. В настоящее время занимается исследованиями мозга в Институте Макса Планка и Университете Лейпцига.

Пишет стихи с 2011 года в короткой 8-строчной форме, в последний год увлечен стихами со слиянием языков (русский, английский, немецкий) и музыки (лепестковый барабан).

Лауреат конкурса «Дон Литературный – Ростовское Время».