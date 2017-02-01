Ростовчан приглашают на ‘Выставку одной книги’
С 1 февраля в Донской публичной библиотеке в рамках проекта «Выставка одной книги» экспонируется иллюстрированный альбом Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» (М., 1874). Увидеть издание можно будет до 14 февраля.
В 1874 году издатель А. Н. Голяшкин выпустил тиражом 40 экземпляров парадные подарочные альбомы — папки тоновых литографий к знаменитому произведению «Вечера на хуторе близ Диканьки». Идея выпустить «шикарную папку» принадлежала известному художнику Владимиру Маковскому.
Уникальность изданию придавали не только ограниченный тираж и посвящение «Его императорскому высочеству государю — наследнику цесаревичу и великому князю Александру Александровичу», но и состав авторов-исполнителей. Кроме братьев Маковских над иллюстрациями работали: Константин Александрович Трутовский, Илларион Михайлович Прянишников, Иван Николаевич Крамской, Михаил Николаевич и Дмитрий Николаевич Чичаговы.
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