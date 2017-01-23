Ростовчан приглашают на выставку ‘Поверь’

В художественной галерее «Экспозиция» открылась новая выставка. Её концепция — от ростовских кураторов, а вот содержание составили авторы с широкой географией. У работ нет единого формата, они созданы для зрителя, верующего в силу искусства.

Трудно вообразить, но именно так выглядела переправа через Дон в прошлом столетии. Художник Сергей Янченко смог и представить, и воплотить. Почти 30 работ очень разных по стилю художников из нескольких российских городов представлены на выставке «Поверь».

Здесь есть картина «Проказники» художницы Елены Острой из Казани. По законам ростовского гостеприимства, ее напечатали на афише выставки. Концепцию экспозиции «Поверь» придумали ростовские кураторы — Татьяна Логунова и Белла Овчинникова.

«Поверь» — всё очень просто — для неискушённого зрителя, который просто радуется творчеству, радуется картинам, ему надо поверить, что это всё — искренне, и это имеет художественный уровень», — говорит директор галереи «Экспозиция» Белла Овчинникова.

Организаторы считают: чтобы «поверить» в силу искусства, нужно посмотреть картины чистыми глазами, как бы по-детски, незамутнённо. Проверить этот совет можно до 8 февраля. Затем выставку коллективную сменит персональная — ростовский художник Максим Ильинов покажет «Диво дивное».