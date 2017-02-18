Ростовчан приглашают в зоопарк на обед к животным
Каждые выходные в Ростовском зоопарке проходят показательные кормления животных. Все желающие могут посмотреть, как и чем питаются постояльцы зоосада. Обед у них начинается в 13 часов.
Сегодня, 18 февраля, пройдет показательное кормление паки, носухи и кроликов. Они отобедают в новой всесезонной экспозиции «Экзотариум». А завтра, 19 февраля, все желающие смогут увидеть, как насыщаются хищные птицы.
В администрации города напоминают: Ростовский зоопарк работает круглый год. Ежедневно вы можете увидеть слонов, тигров, леопарда, приматов, различных птиц, змей, зубров и многих других интересных животных. Зимнее время работы зоопарка с 8 до 18 часов (кассы работают до 17 часов).
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.