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ОБЩЕСТВО

Ростовчан приглашают в зоопарк на обед к животным

9:31 Суббота, 18.02.2017

Каждые выходные в Ростовском зоопарке проходят показательные кормления животных. Все желающие могут посмотреть, как и чем питаются постояльцы зоосада. Обед у них начинается в 13 часов.

Сегодня, 18 февраля, пройдет показательное кормление паки, носухи и кроликов. Они отобедают в новой всесезонной экспозиции «Экзотариум». А завтра, 19 февраля, все желающие смогут увидеть, как насыщаются хищные птицы.

В администрации города напоминают: Ростовский зоопарк работает круглый год. Ежедневно вы можете увидеть слонов, тигров, леопарда, приматов, различных птиц, змей, зубров и многих других интересных животных. Зимнее время работы зоопарка с 8 до 18 часов (кассы работают до 17 часов).

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