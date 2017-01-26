Ростовчан призывают обратить внимание на проблему загрязнения реки Темерник

Под знаком спасения реки Темерник предложили провести Год экологии в донской столице общественники. Инициативная группа просит горожан обратить внимание на загрязнение второй по значимости водной артерии Ростова и внести вклад в ее очистку.

По оценке экспертов, ежегодно из-за ливневых стоков в Темерник попадает до 20-ти тысяч тонн грязи. В области разработана специальная дорожная карта по реабилитации водной артерии. На освобождение части русла от донных отложений в этом году выделено порядка 200 миллионов рублей.