Ростовчан призывают обратить внимание на проблему загрязнения реки Темерник
Под знаком спасения реки Темерник предложили провести Год экологии в донской столице общественники. Инициативная группа просит горожан обратить внимание на загрязнение второй по значимости водной артерии Ростова и внести вклад в ее очистку.
По оценке экспертов, ежегодно из-за ливневых стоков в Темерник попадает до 20-ти тысяч тонн грязи. В области разработана специальная дорожная карта по реабилитации водной артерии. На освобождение части русла от донных отложений в этом году выделено порядка 200 миллионов рублей.
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В рамках спасения реки Темерник предлагаю рассмотреть предложение по расчистке родников, питающих реку. В праздники Крещения Господне ростовчане ощущают дискомфорт и неудобства в организации массовых купаний, a также малое количество благоустроенных водоёмов в городе. Эту проблему можно решать строительством крупных бассейнов на прибрежных родниках по правому берегу рек Темерник. Для этого можно предоставить предпринимателям земельные участки в зоне подземных источников чистой воды, для их реконструкции, благоустройства, строительства бассейнов, кафе, саун, раздевалок, пляжей, беседок, развлекательных и спортивных объектов, дорожных подъездов и парковок.
По проекту реконструкции и обводнения реки Темерник на правобережном участке от Ботанического сада до родника «Сурб-хач» планировалось восстановить все занесённые и заросшие камышом родники. Затем можно построить крупные бассейны для взрослых и детей, которые будут наполняться проточной ключевой водой. Эти зоны отдыха востребованы молодёжью, которая в настоящее время массово отдыхает в жаркое время на действующих чистых родниках. Предлагается горархитектуре, ЖКХ, гидротехникам определиться с инвентаризацией родников, планировкой прилегающих участков и на конкурсной основе предоставить их предпринимателям сферы обслуживания для решения этой задачи.