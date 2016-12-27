Ростовчан утром 1 января зовут на пробежку в новогодних костюмах

В первое утро 2017 года в Ростове пройдет акция, посвященная здоровому образу жизни — всех желающих приглашают на пробежку в центре города. В администрации южной столицы сообщили, что забег стартует в 11 часов от главной городской елки у входа в парк имени М. Горького. Но участники станут собираться к 10 утра. Маршрут пройдет по пешеходной части Пушкинской.

Акция «Побегай 1 января» — это не соревнование, а костюмированный праздник. В нем можно участвовать всей семьей. Расстояние, которое предлагают пробежать участникам, — 4 километра. Присоединиться к празднику можно и в роли волонтера или болельщика. Платить за участие в забеге не нужно, но регистрация обязательна, подчеркнули в администрации.

Финиш — площадь перед Донской государственной публичной библиотекой. Там бегунов будет ждать горячий чай. После все желающие могут переместиться в креативное пространство Creative Space — там вас ждет общение, музыка и розыгрыш подарков от партнеров акции.

«Удивите всех и прежде всего себя. Утром 1 января 2017 года, когда вся страна спит, наденьте кроссовки и выйдите на улицу. Начните новую жизнь с Нового года!», — призывают организаторы.

Новогодний забег «Побегай 1 января» проходит при поддержке управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону, при участии бегового сообщества «Беги, Ростов, беги», школ бега » I Love Running» и «Easy Running», а также «Сбербанка». А администрации города подчеркивают: «Побегай 1 января» — некоммерческий проект, который проводит беговое сообщество Ростова.