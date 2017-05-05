Лента новостей

ОБЩЕСТВО

Ростовчанам напоминают: 9 мая проезд по некоторым улицам будет ограничен

12:17 Пятница, 05.05.2017

Городские власти также предупреждают, что в День Победы с шести утра до полуночи перекроют движение на Большой Садовой от переулка Островского до Театральной площади, и далее на Советской до Карла Маркса.

Проехать нельзя будет и по Театральному проспекту от Горького до Закруткина. С трех часов дня закроют улицу Береговую от Буденновского до Богатяновского спуска.

Некоторые улицы Ростова будут недоступны для автомобилистов и в дни репетиций парада. Ближайшая пройдет уже сегодня вечером. На Театральной площади будет работать съёмочная группа «Дон-ТР» прямое включение смотрите в вечернем выпуске программы «Вести.Дон» в 20 часов 45 минут.

Еще темы рубрики

05 мая 2017
МЧС предупреждает о чрезвычайной пожароопасности на Дону
05 мая 2017
В Ростовской области до конца года капитально обновят 919 домов
05 мая 2017
Ростовчанам напоминают: 9 мая проезд по некоторым улицам будет ограничен
05 мая 2017
В 2017 году на Дону планируют отремонтировать 280 дворов

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.