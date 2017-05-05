Ростовчанам напоминают: 9 мая проезд по некоторым улицам будет ограничен

Городские власти также предупреждают, что в День Победы с шести утра до полуночи перекроют движение на Большой Садовой от переулка Островского до Театральной площади, и далее на Советской до Карла Маркса.

Проехать нельзя будет и по Театральному проспекту от Горького до Закруткина. С трех часов дня закроют улицу Береговую от Буденновского до Богатяновского спуска.

Некоторые улицы Ростова будут недоступны для автомобилистов и в дни репетиций парада. Ближайшая пройдет уже сегодня вечером. На Театральной площади будет работать съёмочная группа «Дон-ТР» прямое включение смотрите в вечернем выпуске программы «Вести.Дон» в 20 часов 45 минут.