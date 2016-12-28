Ростовчанам напоминают: фейерверки могут быть опасны для жизни

Все больше в эти предновогодние дни появляется нелегальных точек продаж салютов и петард. Рост этих незаконных, а потому, неучтенных объектов, в которых практически невозможно проверить продукцию, отмечают правоохранители. Пиротехника, купленная в таких местах, может стать оружием. Но опасность таит даже сертифицированная пиротехника при неправильном использовании.

До Нового года остаются считанные дни, а значит, для экстренных служб работы прибавится. Пока ни один зимний праздник без происшествий в Ростовской области не обходится. Вот и в прошлом году пострадал 10-летний ребенок. Поэтому инспекторы каждый год тщательно проверяют торговые точки и учат пользоваться пиротехникой.

«Данная торговая точка уже 14-я, осталось проверить еще четыре точки. Все нарушения пожарной безопасности, которые мы выявляли, сразу же устранялись на месте. Все остальные объекты будут до Нового года обследованы и проверены. Главные нарушения — по хранению и реализации пиротехники и отсутствия сертификатов. Отсутствие инструкций. Но самая основная проблема — это незаконная торговля пиротехникой, которая осуществляется на стихийных рынках в последнюю неделю», — говорит начальник отделения дознания отдела надзорной деятельности по г. Ростов-на-Дону Павел Кириченко.

Но этой проблемой инспекторы займутся позже. А пока Павел Кириченко напоминает главные правила «общения» с пиротехникой: ни в коем случае не давать их детям и не стрелять с рук. Именно так получил ожог 10-летний ребенок 2 января этого года: запускал ракету не с земли, как положено, и получил на Новый год не праздник, а ожоги рук и лица и больничный режим. Насмотревшись на такие повреждения за годы работы, признается заведующий ожоговым отделением БСМП-2 Арутюн Домбаев, никогда не запускает фейерверки — знает, как тяжело и мучительно лечатся последствия.

«Ожоги всегда лечатся долго, потому что глубокое поражение кожи требует времени на ее восстановление. А если к этому присоединяются еще и ушибленные или рваные раны или травматические ампутации, поражение глаз — это все усугубляется и, естественно, сроки лечения и последствия — все это намного серьезнее», — говорит заведующий ожоговым отделением МБУЗ «ГБСМП г. Ростов-на-Дону» Арутюн Домбаев.

В ближайшие дни инспекторы уже с сотрудниками полиции, администрации и добровольцами начнут проверки по стихийным рынкам. Кстати, в Госдуме обсуждают законопроект, по которому за несанкционированную торговлю пиротехникой штраф будет начинаться от 450 тысяч рублей. Его должны принять уже следующем году. А пока, чтобы не омрачить себе праздник, нужно самим обходить стороной незаконные точки, а покупать пиротехнику только в специализированных магазинах. И при использовании строго выполнять инструкцию.

Изделий много, а принципы общие: место установки — как минимум в 30-ти метрах от домов и машин. Плотно и ровно устанавливаем, поджигаем, запускаем — и любуемся на расстоянии: ведь фейерверк летит на высоту до 70-ти метров!