Ростовчанам напоминают: лед на донских водоемах очень опасен

В Ростове установились сильные морозы, водоемы сковал лед. Но спасатели предупреждают: поверхность замерзших рек и озер лишь на первый взгляд кажутся крепкими и надежными. Это для нас, южан, морозы кажутся сильными, на самом же деле тех минусов, которые установились в Ростове, недостаточно, чтобы проморозить толщу воды и сделать выход на лед безопасным.

Добровольные народные казачьи дружины Первомайского района совместно со службами МЧС района по инициативе администрации района провели рейд по местам массового выхода на лёд. Инспектировали Ростовское море и пруды на улице Зеленой. Провели профилактические беседы не только с рыбаками, но и отдыхающими семьями.