Ростовчанам напоминают о безопасности при использовании пиротехники

До Нового года осталось чуть больше недели — праздничные приготовления вышли на финишную прямую. Многие жители и гости донского региона в 12 ночи будут пускать салюты и фейерверки. Управление по делам ГО и ЧС администрации южной столицы напоминают любителям ярких хлопушек о правилах безопасности при их использовании.

При применении пиротехники:

Не ленитесь прочитать инструкцию (даже обычное пиротехническое изделие может иметь свои особенности);

Фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки;

Зрители должны находиться за пределами опасной зоны (не менее 20 метров).

ЗАПРЕЩЕНО:

Держать в руках работающее пиротехническое изделие;

Наклоняться над работающим пиротехническим изделием, после окончания его работы и в случае его несрабатывания;

Производить запуск пиротехнического изделия в направлении людей;

Применять пиротехническое изделие в помещении;

Использовать пиротехническое изделие вблизи зданий, деревьев, линий электропередач и на расстоянии менее радиуса опасной зоны.