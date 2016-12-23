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ОБЩЕСТВО

Ростовчанам напоминают о безопасности при использовании пиротехники

14:49 Пятница, 23.12.2016

До Нового года осталось чуть больше недели — праздничные приготовления вышли на финишную прямую. Многие жители и гости донского региона в 12 ночи будут пускать салюты и фейерверки. Управление по делам ГО и ЧС администрации южной столицы напоминают любителям ярких хлопушек о правилах безопасности при их использовании.

При применении пиротехники:
Не ленитесь прочитать инструкцию (даже обычное пиротехническое изделие может иметь свои особенности);
Фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки;
Зрители должны находиться за пределами опасной зоны (не менее 20 метров).

ЗАПРЕЩЕНО:
Держать в руках работающее пиротехническое изделие;
Наклоняться над работающим пиротехническим изделием, после окончания его работы и в случае его несрабатывания;
Производить запуск пиротехнического изделия в направлении людей;
Применять пиротехническое изделие в помещении;
Использовать пиротехническое изделие вблизи зданий, деревьев, линий электропередач и на расстоянии менее радиуса опасной зоны.

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