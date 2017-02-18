Ростовчанам напоминают о безопасности во время праздников и выходных
Управление по делам ГО и ЧС администрации Ростова-на-Дону напоминает гостям и жителям Дона: при праздновании Дня защитника Отечества будьте внимательны и соблюдайте простые правила безопасности:
- в местах массового пребывания людей при обнаружении подозрительных людей или бесхозных предметов не приближайтесь к ним, не создавайте панику, а немедленно сообщите о них сотрудникам полиции, не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки;
- не выходите и не выезжайте на лед открытых водоемов;
- в помещении не перегружайте электросети, не оставляйте без внимания детей, включенные электро- и газовые приборы, не курите в постели.
В экстренных случаях звоните по номеру «112».
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.