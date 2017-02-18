Ростовчанам напоминают о безопасности во время праздников и выходных

Управление по делам ГО и ЧС администрации Ростова-на-Дону напоминает гостям и жителям Дона: при праздновании Дня защитника Отечества будьте внимательны и соблюдайте простые правила безопасности:

- в местах массового пребывания людей при обнаружении подозрительных людей или бесхозных предметов не приближайтесь к ним, не создавайте панику, а немедленно сообщите о них сотрудникам полиции, не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки;

- не выходите и не выезжайте на лед открытых водоемов;

- в помещении не перегружайте электросети, не оставляйте без внимания детей, включенные электро- и газовые приборы, не курите в постели.

В экстренных случаях звоните по номеру «112».