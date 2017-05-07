Ростовчанам напоминают об ограничении движения машин на 9 мая
В День Победы ряд улиц Ростова будут закрыты для проезда. Кроме того, будет действовать ряд ограничений. Как сообщает городская администрация со ссылкой на департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова, 9 мая с 6 утра до 00:00 будет ограничена остановка транспортных средств по ул. Социалистической — на участке от пр. Театральный до пр. Богатяновский спуск.
А также в указанное время перекроют пл. Карла Маркса. Кроме этого, 9 мая будет закрыто движение машин на других улицах донской столицы.
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