Ростовчанам напоминают об ограничении движения машин на 9 мая

В День Победы ряд улиц Ростова будут закрыты для проезда. Кроме того, будет действовать ряд ограничений. Как сообщает городская администрация со ссылкой на департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова, 9 мая с 6 утра до 00:00 будет ограничена остановка транспортных средств по ул. Социалистической — на участке от пр. Театральный до пр. Богатяновский спуск.

А также в указанное время перекроют пл. Карла Маркса. Кроме этого, 9 мая будет закрыто движение машин на других улицах донской столицы.