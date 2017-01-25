Лента новостей

ОБЩЕСТВО

Ростовчанам напомнили правила пожарной безопасности при использовании газа

18:08 Среда, 25.01.2017

Еще раз о правилах пожарной безопасности при использовании газа решили напомнить ростовские спасатели жителям донской столицы. Сегодня в Октябрьском районе сотрудники МЧС, главы управляющих компаний, представители «Горгаза» и жилищной инспекции провели беседы и проинспектировали газовое оборудование. Профилактику проводят из-за участившихся взрывов бытового газа в стране. В Ростовской области уже проверили свыше тысячи домов.

«На данный момент мы проводим обследование, поэтому общение носит рекомендательный характер. Однако, в случае если будут найдены серьезные нарушения, тогда мы уже будем принимать меры», — прокомментировал начальник отделения административной практики и дознания отдела надзорной деятельности по Ростову-на-Дону ГУ МЧС России по Ростовской области Павел Кириченко.

Еще темы рубрики

25 января 2017
Ростовчанам напомнили правила пожарной безопасности при использовании газа
25 января 2017
В Новочеркасске проходит Губернаторский бал, посвященный Дню студента
25 января 2017
Директор Кехецик Секизян превратила библиотеку Чалтыря в просветительский центр
25 января 2017
В Ростове задержали автомошенников

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.