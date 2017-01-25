Ростовчанам напомнили правила пожарной безопасности при использовании газа
Еще раз о правилах пожарной безопасности при использовании газа решили напомнить ростовские спасатели жителям донской столицы. Сегодня в Октябрьском районе сотрудники МЧС, главы управляющих компаний, представители «Горгаза» и жилищной инспекции провели беседы и проинспектировали газовое оборудование. Профилактику проводят из-за участившихся взрывов бытового газа в стране. В Ростовской области уже проверили свыше тысячи домов.
«На данный момент мы проводим обследование, поэтому общение носит рекомендательный характер. Однако, в случае если будут найдены серьезные нарушения, тогда мы уже будем принимать меры», — прокомментировал начальник отделения административной практики и дознания отдела надзорной деятельности по Ростову-на-Дону ГУ МЧС России по Ростовской области Павел Кириченко.
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