Ростовчанам напомнили правила пожарной безопасности при использовании газа

Еще раз о правилах пожарной безопасности при использовании газа решили напомнить ростовские спасатели жителям донской столицы. Сегодня в Октябрьском районе сотрудники МЧС, главы управляющих компаний, представители «Горгаза» и жилищной инспекции провели беседы и проинспектировали газовое оборудование. Профилактику проводят из-за участившихся взрывов бытового газа в стране. В Ростовской области уже проверили свыше тысячи домов.

«На данный момент мы проводим обследование, поэтому общение носит рекомендательный характер. Однако, в случае если будут найдены серьезные нарушения, тогда мы уже будем принимать меры», — прокомментировал начальник отделения административной практики и дознания отдела надзорной деятельности по Ростову-на-Дону ГУ МЧС России по Ростовской области Павел Кириченко.