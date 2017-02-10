Ростовчанам предлагают выбрать цвет фонарей и место для нового парка

Власти Ростова-на-Дону выдвинули несколько инициатив по благоустройству парковых зон и придомовой территории. Проголосовать за предложенные варианты можно на сервисе «Активный ростовчанин».

Так около центрального входа в парк имени Горького предлагают установить входную арку с элементами утраченной декоративной решетки, воссозданную по историческим фотографиям. Также ростовчане могут проголосовать за вид фонарей, которые будут установлены в этом парке. Еще один опрос предоставляет возможность выбрать место, где будет построена новая или реконструирована уже имеющаяся парковая зона.