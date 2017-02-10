Ростовчанам предлагают выбрать цвет фонарей и место для нового парка
Власти Ростова-на-Дону выдвинули несколько инициатив по благоустройству парковых зон и придомовой территории. Проголосовать за предложенные варианты можно на сервисе «Активный ростовчанин».
Так около центрального входа в парк имени Горького предлагают установить входную арку с элементами утраченной декоративной решетки, воссозданную по историческим фотографиям. Также ростовчане могут проголосовать за вид фонарей, которые будут установлены в этом парке. Еще один опрос предоставляет возможность выбрать место, где будет построена новая или реконструирована уже имеющаяся парковая зона.
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Прежде чем строить новый парк, отремонтируйте старый парк Горького. И не только центральный вход. От центральной аллеи шаг вправо, шаг влево и уже невозможно пройти, нет дорожек, особенно там где аттракционы. А сами аттракционы????? Сколько им лет???? И почему нельзя установить новые? Лет 10 стоят одни и те же аттракционы. И почему такая высокая цена? 100 руб. — 2 минуты. Это же издевательство.