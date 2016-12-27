Ростовчанам пришлась по душе новогодняя комедия ‘Ёлки 5′
Ростовчане полюбили пингвина из фильма «Ёлки 5″. Напомним, премьера новогодней комедии состоялась в донских кинотеатрах около недели назад. Продолжение популярного фильма состоит из нескольких новелл. На этот раз их семь. К уже полюбившимся героям в исполнении Ивана Урганта и Сергея Светлакова добавились новые. Действие картины разворачивается в разных городах страны: в северной столице, Екатеринбурге, Перми и даже на Международной космической станции.
«Фильм замечательный. Очень понравился пингвин. Светлаков, Ургант, конечно, вне конкуренции как всегда. Фильм очень добрый и весёлый. Его можно посмотреть и родителям, и детям», — говорит ростовчанин.
«Мне понравилось про блогеров и про дом отдыха в Сочи. Фильм очень хороший», — отмечает зрительница.
Добавим, жители донской столицы участвовали и в съёмках народного клипа на главную песню к «Ёлкам 5″. Она называется «Начинаем отмечать». Под новогоднюю песню прямо на улицах танцевали жители разных городов, в том числе в южной столице. Кадры, снятые операторами и режиссёрами «Дон-ТР», также вошли в клип.
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