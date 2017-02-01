Ростовчанам расскажут о том, как оказывать экстренную помощь детям
В феврале в Ростове-на-Дону стартует акция «Секундами ценою в жизнь». В рамках проекта пройдет цикл тренингов, на которых родители узнают полезную информацию — от вопросов по эмоциональным аспектам помощи детям до способов профилактики наиболее распространенных травм и заболеваний.
Как сообщает сайт администрации Ростова, трансляция первого онлайн-тренинга по обучению приемам экстренной помощи детям состоится 10 февраля в 14 часов в Центре медицинских телекоммуникаций Детской поликлиники №1.
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