Ростовчанам расскажут о том, как оказывать экстренную помощь детям

В феврале в Ростове-на-Дону стартует акция «Секундами ценою в жизнь». В рамках проекта пройдет цикл тренингов, на которых родители узнают полезную информацию — от вопросов по эмоциональным аспектам помощи детям до способов профилактики наиболее распространенных травм и заболеваний.

Как сообщает сайт администрации Ростова, трансляция первого онлайн-тренинга по обучению приемам экстренной помощи детям состоится 10 февраля в 14 часов в Центре медицинских телекоммуникаций Детской поликлиники №1.