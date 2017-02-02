Ростовчане активно голосуют против изменения маршрутной сети города
555 голосов против 157 — таков итог первого дня голосования. Жители донской столицы не поддерживают инициативу по изменению маршрутной сети Ростова. Голосование проходит на сервисе «Активный ростовчанин». Напомним, новая схема подразумевает увеличение общего количества маршрутов, увеличение автобусов большой вместимости и сокращения маршрутных такси почти вполовину.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Потому что у Ростовчан мозгов больше, чем у администрации.