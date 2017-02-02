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ОБЩЕСТВО

Ростовчане активно голосуют против изменения маршрутной сети города

9:12 Четверг, 02.02.2017

555 голосов против 157 — таков итог первого дня голосования. Жители донской столицы не поддерживают инициативу по изменению маршрутной сети Ростова. Голосование проходит на сервисе «Активный ростовчанин». Напомним, новая схема подразумевает увеличение общего количества маршрутов, увеличение автобусов большой вместимости и сокращения маршрутных такси почти вполовину.

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Петя 02.02.2017

Потому что у Ростовчан мозгов больше, чем у администрации.