Ростовчане активно провели День зимних видов спорта на катках и в парках

Накануне в стране отметили День зимних видов спорта. Идея этого праздника родилась три года назад, когда Россия принимала в Сочи Олимпийские игры. Знают ли об этом празднике жители Дона и с каким настроением говорят о хоккее и фигурном катании?

Весело и в то же время немного с грустью встречают февральские выходные волонтеры сочинской Олимпиады. Для них эти дни значат немного больше, чем для многих россиян.

«Очень хочется все повторить. Там мы испытали эмоции, которые невозможно передать словами. Постоянно общались с новыми людьми, было очень весело», — вспоминает Лиана Сихарулидзе.

Попасть в Сочи — пусть не в качестве участника, а волонтера -Лиану обязывала сама фамилия — такая же как у олимпийского чемпиона. О том, как все было, ребята вспоминают спустя три года, накануне Дня зимних видов спорта.

История этого праздника в России еще коротка. Впервые он прошел 7 февраля 2015 года и был посвящен годовщине открытия сочинской Олимпиады. В дальнейшем было решено проводить его ежегодно в каждом регионе страны в первые выходные со дня начала игр.

Ростов, хоть и южный город, но в стороне не остается, а главное — сами жители знают о празднике и отмечают его, пусть и на импровизированном, но ледовом катке. Особенности южного климата не позволяют развивать в нашем регионе все существующие зимние виды спорта — их больше 15-ти, но два из них все же представлены.

«В основном у нас в регионе на сегодняшний день культивируются два вида спорта — хоккей и фигурное катание. Увеличивается количество спортивных сооружений. Также планируем строительство новых объектов, в том числе высокого уровня», — комментирует министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.

Нападающий хоккейного «Ростова» Василий Мякинин День зимних видов спорта празднует тоже на льду. Девятый номер донской команды хорошо помнит, когда и как оказался в южной столице.

«Это был город Электросталь. Туда команда приехала со сборов, и нас пригласили на просмотр. Вроде понравились тренеру, и вот мы уже в Ростове. Четвертый год не расстаюсь с этим городом «, — рассказывает игрок ХК «Ростов» Василий Мякинин.

История главного хоккейного клуба области началась на одном из замерзших озёр города в 2004 году. Тогда это был еще любительский «Кондор». Профессиональная команда «Ростов» появилась спустя семь лет, дебютировав в Российской хоккейной лиге.

Уже через год дончане завоевали свой первый титул, выиграв финальную серию у самарского ЦСК ВВС. Летом 2015 года лига была реорганизована, и «Ростов» стал последним её чемпионом. Вместе с командой город получил и новую ледовую арену. Этим проектом донская столица обязана нынешнему президенту клуба Робертасу Кучинскасу.

«Сначала это было в некоторой степени увлечением, а сейчас это жизнь», — говорит президент ХК»Ростов» Робертас Кучинскас.

Сегодня клуб успешно выступает в Первенстве Высшей хоккейной лиги. В турнирной таблице команда расположилась на первом месте. Конечно, главная мечта руководства — Чемпионат КХЛ, но это совсем другое финансирование, а его как раз не хватает. К большим победам стремятся и совсем еще юные мальчишки.

«Мечтаю играть в профессиональной команде», — признается Александр Гладкий.

Несколько лет назад сверстники Александра даже и мечтать не могли о профессиональном хоккее. Но и сегодня при наличии специализированных спортшкол и немалом количестве секций говорить о полноценном тренировочном процессе не приходится. Большинство родителей просто не может себе позволить дорогостоящие занятия.

С теми же проблемами сталкиваются и фигуристы. Поэтому часто, когда встает вопрос о продолжении карьеры перспективных детей, родители принимают решения уезжать в другие регионы или бросать спорт. А значит вопрос о пополнении команды мастеров донскими игроками не стоит. Но папе пятилетнего Игоря хочется верить, что когда-то он сможет наблюдать за тренировками сына за бортиком хоккейной коробки, а пока сам учит сына премудростям игры с шайбой на замершей луже одного из ростовских скверов.