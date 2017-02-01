Лента новостей

ОБЩЕСТВО

Ростовчане комментируют реформу маршрутной сети на сайте города

15:00 Среда, 01.02.2017

Сегодня в Ростове начинают обсуждать новую маршрутную сеть. Масштабная реформа движения общественного транспорта в городе может произойти уже этой осенью. Схему представили ученые кафедры пассажирских перевозок ДГТУ. Они предлагают почти вдвое сократить количество маршруток и сделать упор на автобусы большой вместимости. Авторы проекта говорят, что учли интересы жителей новых районов. Подробно ознакомиться с предложениями по изменению пассажирских перевозок и оставить свой отзыв с этого дня можно на сайте городской администрации.

«Все будет чётко расписано — и время движения автобусов на маршруте, и количество подвижного состава по часам суток. Здесь уже будет задача контроля и управления перевозочного процесса», — говорит заведующий кафедры организации перевозок и дорожного движения Владимир Зырянов.

Еще темы рубрики

01 февраля 2017
Ростовчанам раздают земли на Дальнем Востоке
01 февраля 2017
Ростовчане комментируют реформу маршрутной сети на сайте города
01 февраля 2017
Массовое ДТП с участием восьми машин произошло на донской трассе
01 февраля 2017
Онлайн-регистрация в ростовские школы началась 1 февраля

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.