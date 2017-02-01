Ростовчане комментируют реформу маршрутной сети на сайте города
Сегодня в Ростове начинают обсуждать новую маршрутную сеть. Масштабная реформа движения общественного транспорта в городе может произойти уже этой осенью. Схему представили ученые кафедры пассажирских перевозок ДГТУ. Они предлагают почти вдвое сократить количество маршруток и сделать упор на автобусы большой вместимости. Авторы проекта говорят, что учли интересы жителей новых районов. Подробно ознакомиться с предложениями по изменению пассажирских перевозок и оставить свой отзыв с этого дня можно на сайте городской администрации.
«Все будет чётко расписано — и время движения автобусов на маршруте, и количество подвижного состава по часам суток. Здесь уже будет задача контроля и управления перевозочного процесса», — говорит заведующий кафедры организации перевозок и дорожного движения Владимир Зырянов.
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