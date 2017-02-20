Ростовчане могут проголосовать за новое имя на ‘Проспекте звёзд’
Ростовская Аллея славы пополнится новыми именами. Сегодня начинается голосование за кандидатов, чьи имена будут увековечены на «Проспекте звезд». Общественный совет утвердил 10 претендентов. Среди них солистка Мариинского театра Фея Балабина, актриса Зинаида Шарко и архитектор Лев Эберг. Онлайн-голосование продлится до 1 апреля, после чего определят трёх лидеров. Имя победителя станет известно в мае, когда завершится финальный этап конкурса.
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