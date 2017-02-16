Ростовчане могут увидеть яркие и необычные картины художника Ильинова

Ростов-на-Дону нашел, чем разбавить черно-белые зимние будни. В донской столице открылась выставка художника, который сам себя называет основателем колоризма — Максима Ильинова. Невероятно буйные сочетания цвета, которые, несмотря на завидную регулярность персональных выставок этого художника, удивляют как в первый раз.

Друзья называют его человеком с разноцветной душой. Выставка Максима Ильинова «Диво дивное» открылась в офисе «Газпома». На картине с названием «Поле лазориков» не то что лазоревого цвета нет, ни мазка голубого или бирюзового. Художник не все цвета различает, поэтому в его мастерской банки с красками подписаны.

Михаил Врубель выбирал жемчужные оттенки из-за возможного дальтонизма. Другой знаменитый художник — француз Шарль Мерион — забросил живопись и стал заниматься графикой, когда выяснил, что воспринимает цвета не как все. Но особенность зрения не мешает ростовчанину купать зрителей в цвете и устраивать уже 22 персональную выставку.

«У меня отношения с цветом, как с женщиной. Я его чувствую, трогаю. Не могу объяснить почему жёлтое должно быть красным, а голубое — зелёным. Ценители, понимающие в искусстве, говорят, что картины не кричат — они поют, у них гармония. Да, цвета зачастую не сочетаемые, но они дружат, потому что смешивал их не ум, а сердце», — поясняет художник Максим Ильинов.

Живописи, идущей от сердца, здесь можно радоваться до 6 марта.