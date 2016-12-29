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ОБЩЕСТВО

Ростовчане обеспокоены строительством на месте водного павильона в центре города

12:35 Четверг, 29.12.2016

Ростовчане обеспокоены изменениями в центре города. Привычный водный павильон на улице Большой Садовой разрушили. На месте бювета теперь идет стройка.

Пешеходную экскурсию по историческому центру Ростова Татьяна Викторовна начинает у небесно-голубого забора. Безобразием она считает неопознанную стройку под окнами своего дома. Еще год назад здесь стоял бювет, где продавали воду особой очистки, и вдруг за несколько месяцев от павильон не осталось и следа.

Место обнесли высоким забром, да к тому же вырубили несколько вековых деревьев. Жильцы дома №43 на углу Буденновского и Большой Садовой стали бить тревогу. Объяснить им, куда исчез павильон и что построят на новом месте в администрации города не смогли.

«Меня больше всего возмущает в этой истории удивительная тайна, которая связана с этим строящимся объектом. Я неоднократно подходила к строителям, но у них был только один ответ: «Не знаю», — говорит председатель ТСЖ дома Галина Загребайлова.

Если бы на стройплощадке был, как и положено, паспорт объекта, то сомнения людей развеялись бы сразу. Но из информации только футбольный мяч, словно тонкий намек на предстоящий Чемпионат мира.

Ольга Васильева — нештатный летописец этих квадратных метров на Садовой. В ее детстве здесь показывали мультфильмы, потом построили бювет, а теперь, возможно, будет ресторан, обеспокоена женщина.

«А для чего два этажа в питьевой галерее, которая была убыточной при одном этаже? Есть данные о том, что это будет не питьевая галерея, а ресторан или клуб», — отмечает Ольга Васильева.

Телекомпании «Дон-ТР» удалось разыскать арендатора участка. Это ООО «Компания «Амазон» . Департамент архитектуры и градостроительства Ростова сдал ей этот участок в аренду до конца 2060 года, то есть всего-то на 45 лет. Руководство «Амазона» решило провести на этом месте масштабную реконструкцию.

«Здание пришло в негодность. Более того, ветхое состояние создавало угрозу жизни и здоровью граждан. Это было связано с нарушением строительных норм и правил еще при возведении здания», — прокомментировал директор ООО «Компания «Амазон» Дмитрий Фомин.

Дмитрий Фомин заверил нас и всех жильцов дома, что бювет останется бюветом, таковы условия договора аренды.

«Это двухэтажное здание с сохранением высотности и габаритов, существовавших ранее. Также сохраняется разрешенный вид использования, то есть вид использования не меняется, это будет питьевая галерея», — пояснил директор ООО «Компания «Амазон» Дмитрий Фомин.

Новый питьевой павильон около парка Горького, по словам Дмитрия Фомина, откроется этим летом, а в конце января 2017 года жалобы жильцов дома обещали выслушать в городской администрации.

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