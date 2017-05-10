Ростовчане обеспокоены: вода из крана изменила цвет, вкус и запах

В Ростове-на-Дону кипят страсти вокруг жидкости — иначе назвать нельзя, которая течет из кранов горожан. Вот уже больше недели народ жалуется на странный запах, который даже после кипячения не исчезает. Подобные ароматы у водопроводной воды, по словам ростовчан, есть на Северном, РИИЖТе, Нахичевани, 2-м поселке Орджоникидзе и в центре города.

Болото, рыба, лекарство, металл — какие только вкусовые ароматизаторы не наблюдают у себя в посуде горожане за последнюю неделю. Воду из крана невозможно не только пить, невыносимо нюхать. Запах и вовсе становится удушающим, если проточную воду нагреть.

«Ее закипятили, она остыла. Решили попробовать. Пить невозможно. Запах воды просто ужасный. Как можно ее пить, я вообще не представляю, а ведь за воду мы платим деньги», — возмущена Инна Скурыдина.

Плата получается двойной, ведь деньги приходится тратить не только на оплату квитанций. Бутилированная вода из магазина — единственное спасение в семье Нины Николаевны, где воспитывается трехлетний внук Никита. Вода непригодна даже для хозяйственных нужд, утверждает жительница уже другой части города.

«Живу в Железнодорожном районе. С водой проблема. Она воняет до невозможности. Никакие фильтры не помогают. Они забиваются», — жалуется Аксана Сердерова.

Помимо Железнодорожного и Первомайского районов к проблеме присоединяется чуть ли не весь город. Тема плохой воды — одна из обсуждаемых как в Интернете, так и на улицах города.

Количество жалоб в «Водоканал» и Роспотребнадзор зашкаливает, и это подтверждают в самих структурах. Вот только отвечать на заявления, по словам жителей, в организациях не торопятся. Зловонный вопрос пытаются сгладить, объясняя это интенсивным цветением воды в реке Дон, то есть сезонным явлением.

«Вода качественная, она соответствует всем требованиям санитарных норм и правил. Мы подаем в город нормальную, питьевую воду. Водорослей в кранах нет», — комментирует пресс-секретарь АО «Ростовводоканал» Андрей Крюков.

Не сомневаться в безопасности качества воды призывают и в Роспотребнадзоре, но вместе с этим разрабатывают план проверок.

«Принято решение о возбуждении административного расследования и проведении надзорных мероприятий в отношении «Водоканала», в ходе которых мы будем разбираться с тем, как выполняется план мероприятий по улучшению качества питьевой воды», — рассказал начальник отдела за состоянием среды обитания и условиями проживания управления Роспотребнадзора по Ростовской области Анатолий Конченко.

Результаты проверок станут известны после инспектирования. В «Водоканале» же призывают перетерпеть сентябрь.