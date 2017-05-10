Ростовчане обеспокоены: вода из крана изменила цвет, вкус и запах
В Ростове-на-Дону кипят страсти вокруг жидкости — иначе назвать нельзя, которая течет из кранов горожан. Вот уже больше недели народ жалуется на странный запах, который даже после кипячения не исчезает. Подобные ароматы у водопроводной воды, по словам ростовчан, есть на Северном, РИИЖТе, Нахичевани, 2-м поселке Орджоникидзе и в центре города.
Болото, рыба, лекарство, металл — какие только вкусовые ароматизаторы не наблюдают у себя в посуде горожане за последнюю неделю. Воду из крана невозможно не только пить, невыносимо нюхать. Запах и вовсе становится удушающим, если проточную воду нагреть.
«Ее закипятили, она остыла. Решили попробовать. Пить невозможно. Запах воды просто ужасный. Как можно ее пить, я вообще не представляю, а ведь за воду мы платим деньги», — возмущена Инна Скурыдина.
Плата получается двойной, ведь деньги приходится тратить не только на оплату квитанций. Бутилированная вода из магазина — единственное спасение в семье Нины Николаевны, где воспитывается трехлетний внук Никита. Вода непригодна даже для хозяйственных нужд, утверждает жительница уже другой части города.
«Живу в Железнодорожном районе. С водой проблема. Она воняет до невозможности. Никакие фильтры не помогают. Они забиваются», — жалуется Аксана Сердерова.
Помимо Железнодорожного и Первомайского районов к проблеме присоединяется чуть ли не весь город. Тема плохой воды — одна из обсуждаемых как в Интернете, так и на улицах города.
Количество жалоб в «Водоканал» и Роспотребнадзор зашкаливает, и это подтверждают в самих структурах. Вот только отвечать на заявления, по словам жителей, в организациях не торопятся. Зловонный вопрос пытаются сгладить, объясняя это интенсивным цветением воды в реке Дон, то есть сезонным явлением.
«Вода качественная, она соответствует всем требованиям санитарных норм и правил. Мы подаем в город нормальную, питьевую воду. Водорослей в кранах нет», — комментирует пресс-секретарь АО «Ростовводоканал» Андрей Крюков.
Не сомневаться в безопасности качества воды призывают и в Роспотребнадзоре, но вместе с этим разрабатывают план проверок.
«Принято решение о возбуждении административного расследования и проведении надзорных мероприятий в отношении «Водоканала», в ходе которых мы будем разбираться с тем, как выполняется план мероприятий по улучшению качества питьевой воды», — рассказал начальник отдела за состоянием среды обитания и условиями проживания управления Роспотребнадзора по Ростовской области Анатолий Конченко.
Результаты проверок станут известны после инспектирования. В «Водоканале» же призывают перетерпеть сентябрь.
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Все понятно. Одно предложение — Водоканал сможет перетерпеть отсутствие оплаты за сентябрь?
Спасибо журналистам, что освещают (и надеюсь будут освещать пока вопрос не решится) данную тему. Т.к. обращений граждан в Роспотребнадзор не достаточно, чтобы решить эту проблему….
Так может пора на Водоканал уже подавать в суд?
У нас в Новочеркасске такая же ситуация с водой. Так же люди обеспокоены неприятным запахом и качеством воды.
Сколько себя помню — живу в Ростове, и несмотря на то, что вода не отличалась и раньше своими хорошими качествами, она НИКОГДА не была с привкусом и запахом плесени как сейчас. Если установили дешевые фильтры от которых толку ноль, так и скажите!!! Проворовались до крайней степени!!! Ни в одном регионе России нет такого безобразия как в Ростове!!! Куда ни посмотри везде сидят толстосумы, которым до простых смертных нет дела. В сложившейся же ситуации люди вынуждены пользоваться водой, в которой даже стирать противопоказано, не то что пить её!!! Или кто-то из руководства города разжился заводиком по производству питьевой воды? И таким вот простым способом решил заработать.
НЕОПАСНО??? СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАМ??? Вы издеваетесь что ли? Вы знаете, что такое сине-зеленые водоросли??? Нет? Так я вас просвещу немного:
Когда-то эти организмы отнесли к водорослям из-за их способности к фотосинтезу, но последующие исследования ученых показали, что это несовсем верно и скорее их следует считать БАКТЕРИЯМИ, а именно эти «водоросли» имеют название ЦИАНОБАКТЕРИИ!!! Они очень токсичны и вещества, которые они выделяют простыми фильтрами устранить невозможно!!!
У животных под воздействием токсинов сине-зеленых водорослей может возникнуть рвота, диарея, а в тяжелых случаях – печеночная недостаточность и даже смерть.
У человека желудочно-кишечные симптомы, печеночная недостаточность, а также такие симптомы как сыпь на коже, кашель, чихание, раздражение глаз и насморк могут возникать при воздействии этих токсинов.
Никогда нельзя купаться в водоеме (а пить тем более), в котором «цветет» вода. Опасность может нести даже вдыхание мелких брызг такой воды.
А теперь можете сколько угодно кричать о безопасности воды, которую вы пускаете в городской водоканал!!!
В Каменоломнях та же ситуация. И просто невыносимое амбре (невозможно это назвать запахом) появилось у нас недели 3 назад. Все молчат — и администрации, и водоканал. В газете «Пятница» за 16 сентября директор Шахтинского (там — то же) водоканала успокаивает тем, что водоросли через 2-3 дня отцветут и всё будет ок. Странное объяснение — в Дону, кроме водорослей, и, изиняюсь, дерьмо попадается. И всё это — питьевая вода? Где очистные, где качественные фильтры на водозаборах? Такую воду не то, что пить нельзя, ей даже и мыться страшно.Пора прокуратуре разобраться с таким положением.
Пусть проведут проверки и инспекцию водопроводной воды.Народ не должен платить за воду которую можно использовать только для слива в унитаз
Уже в Ростове госпитализировали многих
Улице Каскадная. Ужасно вода из кран запах противно и чай совсем не приятно, также суп не вкусно. Зачем мы продолжает платить водоканал? Какая причина объяснить мне? МЭР смотри куда?
Вода на Риижт опять дико воняет! Еще и тепла как такогого не было, а вонь уже пошла!