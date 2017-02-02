Ростовчане познакомятся с волшебством стихов и музыки Руми
5 февраля в 15 часов 30 минут на третьем этаже Донской публичной библиотеки состоится очередная встреча участников «Интеллектуального книжного клуба». Тема встречи: «Руми – волшебство стихов и музыки». Вход свободный.
Организаторы запланировали для гостей небольшую лекцию о творчестве Джелалэддина Руми, а также чтение ярких фрагментов на фарси. Кроме того, посетители услышат живую музыку флейты — традиционного инструмента, который воспел поэт. В завершении мероприятия состоится обсуждение фильма «Баба Азиз» — суфийской восточной сказки режиссера Насера Хемира.
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